В США усовершенствовали технологию 3D-печати стеклом

Массачусетс, США, , 10:27 — REGNUM Новую технологию изготовления сложных объектов из стекла методом 3D-печати разработали сотрудники Массачусетского технологического института. Статья с описанием технологии опубликована в журнале 3D Printing and Additive Manufacturing.

Аддитивные технологии используются для изготовления предметов из стекла уже несколько лет. Существующие методы предполагают использование стеклянного порошка для 3D-печати. Предметы, изготовленные таким способом, обладают не очень высокой степенью прозрачности. Также они уступают в прочности стеклянным объектам, изготовленным по традиционным технологиям.

Несколько инженеров из Массачусетского технологического института разработали новую технологию 3D-печати стеклом, назвав её G3DP2. Эта система использует расплавленное стекло, которое остывает и кристаллизуется после нанесения очередного слоя объекта.

Авторы считают, что новый метод может найти применение в строительной индустрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года космонавт Олег Кононенко на борту Международной космической станции вырастил ткань щитовидной железы мыши на 3D-биопринтере российского производства.