Среда, 2 Января 2019 года
10:28:04 МСК

В США усовершенствовали технологию 3D-печати стеклом

Техника

Американские инженеры предложили использовать расплавленное стекло, а не стеклянный порошок

Массачусетс, США, 2 января 2019, 10:27 — REGNUM  Новую технологию изготовления сложных объектов из стекла методом 3D-печати разработали сотрудники Массачусетского технологического института. Статья с описанием технологии опубликована в журнале 3D Printing and Additive Manufacturing.

Аддитивные технологии используются для изготовления предметов из стекла уже несколько лет. Существующие методы предполагают использование стеклянного порошка для 3D-печати. Предметы, изготовленные таким способом, обладают не очень высокой степенью прозрачности. Также они уступают в прочности стеклянным объектам, изготовленным по традиционным технологиям.

Несколько инженеров из Массачусетского технологического института разработали новую технологию 3D-печати стеклом, назвав её G3DP2. Эта система использует расплавленное стекло, которое остывает и кристаллизуется после нанесения очередного слоя объекта.

Авторы считают, что новый метод может найти применение в строительной индустрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года космонавт Олег Кононенко на борту Международной космической станции вырастил ткань щитовидной железы мыши на 3D-биопринтере российского производства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационные технологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить