В Австралии успешно испытали сервис доставки дронами

Канберра, , 09:36 — REGNUM Американская компания Wing рассказала о завершении очередного этапа испытаний службы доставки беспилотными летательными аппаратами в Канберре. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Компания Wing (дочерняя организация Alphabet) была создана в 2014 году. Она занимается разработкой систем быстрой доставки товаров с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В 2018 году компания проводила испытания службы доставки в одном из районов столицы Австралии. Дроны доставляли заказы из сетей быстрого питания и аптек. Представители Wing сообщили, что за время тестирования было проведено около 2000 вылетов. При этом не было зарегистрировано ни одного инцидента с участием летальных аппаратов.

Единственным недостатком, который отметили жители пилотного района, стал шум, создаваемы дронами. Жительница одного из домов пожаловалась, что дроны пролетают над её участком до 5 раз в час, что вызывает беспокойство у домашних животных.

В Wing пообещали поработать над снижением производимого шума, уменьшить скорость полёта дронов и скорректировать маршруты так, чтобы беспилотники не пролетали слишком часто над одними и теми же участками.

Компания намерена продолжить тестирование сервиса доставки в 2019 году в других регионах Австралии и в Финляндии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года китайская компания JD.com открыла станцию доставки товаров в городе Чанша. На этой станции для доставки товаров используются небольшие беспилотные автомобили.