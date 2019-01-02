Первый смартфон Huawei с поддержкой 5G выйдет в 2019 году

Пекин, , 08:33 — REGNUM Китайская компания Huawei выпустит смартфон с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G) во второй половине 2019 года, заявил исполнительный директор Huawei Юй Чэндун. Об этом сообщает MyDrivers.

Юй Чэндун отметил, что 5G смартфон будет создан на основе собственного процессора Huawei Kirin. Он добавил, что ближайшие 5−10 лет станут эпохой технологий искусственного интеллекта, интернета вещей и связи 5G.

Китайское издание MyDrivers отмечает, что успехи Huawei в развитии передовых технологий связаны с тем, что значительная доля выручки компании инвестируется в научные исследования и разработки. Так, в 2017 году Huawei вложила в исследования и разработку новых технологий 89,6 млрд юаней, что составляет почти 15% от годовой выручки.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года компания «Вымпелком» и департамент информационных технологий Москвы подписали соглашение, согласно которому в 2019 году в столице будет запущен пилотный сегмент сети 5G.