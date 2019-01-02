В США сравнили сети 4G и 5G

Индианаполис, США, , 08:10 — REGNUM Пользователь первой в США коммерческой сети пятого поколения (5G) мобильной связи сравнил скорость доступа с сетью 4G. Об этом сообщает Android Authority.

Первую в США коммерческую сеть стандарта 5G запустила компания AT&T. Один из пользователей этой сети в Индианаполисе представил результаты теста скорости интернета при подключении к сетям разных стандартов через точку доступа Nighthawk 5G.

Время, затраченное на передачу сигнала к серверу в городе Хавиленд (штат Канзас) и обратно, оказалась равным для обоих сетей. Скорость загрузки сети 5G оказалась незначительно выше — 194,88 Мбит/с против 187,44 Мбит/с. Значимое преимущество сеть пятого поколения продемонстрировала только по скорости закачки — 17,08 Мбит/с против 8,14 Мбит/с.

Такие показатели объясняются тем, что инфраструктура сети 5G ещё недостаточно развита, поэтому не может обеспечивать пиковые скорости.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября 2018 года компания AT&T представила первую коммерческую точку доступа с поддержкой сети пятого поколения Nighthawk 5G Mobile Hotspot.