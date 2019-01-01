В Аризоне зафиксированы нападения на беспилотные автомобили

Финикс , США, , 16:09 — REGNUM В американском городе Чандлер было зафиксировано около 20 случаев нападений на беспилотные автомобили. Об этом сообщает газета The New York Times.

Американская компания Waymo разрабатывает технологии беспилотного управления транспортными средствами, а также производит специальные беспилотные автомобили. Автомобили Waymo в тестовом режиме используются в городе Чандлер (штат Аризона) с 2017 года.

Издание отмечает, что за это время было зафиксировано около 20 случаев нападений на автомобили без водителей. Жители города забрасывали их камнями, вытесняли с дороги с помощью своих автомобилей и прокалывали шины.

Один из нападавших на автомобиль сообщил полиции что «презирает» автомобили без водителя. Он напомнил о мартовском инциденте в другом городе Аризоны — Темпе, когда автомобиль, управляемый в автоматическом режиме, насмерть сбил пешехода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года компания Waymo запустила коммерческий сервис беспилотных такси в городе Финикс (штат Аризона).