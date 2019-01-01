Правительство Великобритании инвестирует $34 млн в робототехнику

Лондон, , 16:01 — REGNUM Правительство Великобритании инвестирует около 26,6 млн фунтов стерлингов ($34 млн) в 15 робототехнических проектов. Об этом сообщает The Guardian.

О планах правительства рассказал глава министерства предпринимательства, инноваций и ремесел Великобритании Крис Скидмор. Он сообщил, что 7,2 млн фунтов стерлингов будут вложены в проект по разработке ремонтных микроботов, длина которых составит около 1 см. Предполагается, что эти роботы будут использоваться для мониторинга и ремонта подземных трубопроводов.

Остальные средства будут инвестированы в разработку роботов, которые смогут частично заменить людей на опасных производствах, таких как обслуживание объектов ядерной энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2018 года председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил правительству Белоруссии создать общее правовое пространство в области робототехники.