В США свернули один из проектов вакуумного поезда

Вашингтон, , 14:59 — REGNUM Американский стартап Arrivo, разрабатывающий проект вакуумного поезда, закрывается из-за недостаточного финансирования. Об этом сообщает The Verge.

Компания Arrivo была основана в 2017 году инженером Броганом Бамброганом. Он работал над проектом вакуумного поезда Hyperloop компании SpaceX, однако в 2016 году был уволен после скандала.

Arrivo занималась разработкой схожего проекта сверхскоростного поезда, однако ей не удалось найти постоянных инвесторов. В ноябре 2018 года была уволена половина сотрудников компании, а в декабре остальные работники получили уведомление об увольнении.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года компания EuroTube и Швейцарские федеральные железные дороги анонсировали проект испытательной линии для вакуумного поезда. Ожидается, что в 2019 году будет построен отрезок длиной около 3 километров, на котором будут испытываться грузовые капсулы.