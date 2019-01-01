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В США свернули один из проектов вакуумного поезда

Техника

Компании Arrivo не удалось найти постоянных инвесторов

В США свернули один из проектов вакуумного поезда
James Loesch
Прибытие поезда

Вашингтон, 1 января 2019, 14:59 — REGNUM  Американский стартап Arrivo, разрабатывающий проект вакуумного поезда, закрывается из-за недостаточного финансирования. Об этом сообщает The Verge.

Компания Arrivo была основана в 2017 году инженером Броганом Бамброганом. Он работал над проектом вакуумного поезда Hyperloop компании SpaceX, однако в 2016 году был уволен после скандала.

Arrivo занималась разработкой схожего проекта сверхскоростного поезда, однако ей не удалось найти постоянных инвесторов. В ноябре 2018 года была уволена половина сотрудников компании, а в декабре остальные работники получили уведомление об увольнении.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года компания EuroTube и Швейцарские федеральные железные дороги анонсировали проект испытательной линии для вакуумного поезда. Ожидается, что в 2019 году будет построен отрезок длиной около 3 километров, на котором будут испытываться грузовые капсулы.

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Высокоскоростные железнодорожные магистрали
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