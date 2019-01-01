Роботов научили уважать частную собственность

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Техника

Учёные разработали систему «социализации» роботов

Нью-Хейвен, США, 1 января 2019, 13:51 — REGNUM  Учёные разработали систему, которая позволяет роботам отличать предметы, с которыми они могут взаимодействовать, от тех, которые, нельзя использовать без разрешения. Препринт статьи доступен в arXiv.org.

Сотрудники Йельского университета (США) и Агентства по науке, технологиям и исследованиям (Сингапур) использовали два подхода для создания системы. Первый из них представляет собой разработанный свод правил, которым должны следовать роботы. Второй использует методы машинного обучения, основывающиеся на опыте, получаемом искусственным интеллектом.

Авторы системы обучения считают, что из разработка может использоваться для «социализации» роботов, которые применяются на производстве или в домашнем хозяйстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре российские школьники выиграли мировой этап соревнований по робототехнике Robocup Asia-Pacific в Дубаи.

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Робототехника
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