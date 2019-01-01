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Компания Samsung запатентовала «умные» кроссовки

Техника

Ожидается, что «умная» обувь будет представлена на выставке Consumer Electronics Show 2019

Сеул, 1 января 2019, 13:29 — REGNUM  Компания Samsung получила два патента на «умную» спортивную обувь в южнокорейском ведомстве интеллектуальной собственности. Об этом сообщает GizmoChina.

В патентных заявках описаны две модели спортивных кроссовок с встроенными сенсорными датчиками. Предполагается, что «умная» обувь будет интегрирована с фитнес-приложением, установленным на смартфон.

Ожидается, что «умная» обувь будет представлена на выставке Consumer Electronics Show 2019 в Лас-Вегасе, которая будет проходить с 9 по 12 января.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года компания Vitality, занимающаяся страхованием жизни и здоровья в ЮАР, представила специальную систему скидок для клиентов, регулярно занимающихся спортом. Для подтверждения регулярности занятий страховая компания просит предоставить записи фитнес-трекеров

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