СМИ: Xiaomi зарегистрировала дочернюю компанию в Германии

Берлин, , 13:02 — REGNUM Китайский производитель смартфонов Xiaomi зарегистрировал в Германии компанию Shamrock Mobile. Об этом сообщает GizmoChina.

Xiaomi вышла на рынок Германии в ноябре 2018 года. Поставками некоторых продуктов китайской компании занимается дистрибьютор Axdia. В списке продуктов Xiaomi, продающихся в Германии присутствуют фитнес-трекеры, умные часы, ТВ-боксы и лазерные проекторы, но нет основного продукта компании — смартфонов.

Эксперты предполагают, что именно компания Shamrock Mobile, зарегистрированная Xiaomi в Виллихе, займётся поставками мобильных телефонов.

Как сообщало ИА REGNUM, во втором квартале 2018 года Xiaomi продемонстрировала взрывной рост продаж смартфонов в Индии, выйдя по объёму продаж на первое место. В третьем квартале Xiaomi уступила лидерство Oppo Realme.