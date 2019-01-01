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СМИ: Xiaomi зарегистрировала дочернюю компанию в Германии

Техника

Эксперты предполагают, что дочерняя компания займётся поставками смартфонов

Берлин, 1 января 2019, 13:02 — REGNUM  Китайский производитель смартфонов Xiaomi зарегистрировал в Германии компанию Shamrock Mobile. Об этом сообщает GizmoChina.

Xiaomi вышла на рынок Германии в ноябре 2018 года. Поставками некоторых продуктов китайской компании занимается дистрибьютор Axdia. В списке продуктов Xiaomi, продающихся в Германии присутствуют фитнес-трекеры, умные часы, ТВ-боксы и лазерные проекторы, но нет основного продукта компании — смартфонов.

Эксперты предполагают, что именно компания Shamrock Mobile, зарегистрированная Xiaomi в Виллихе, займётся поставками мобильных телефонов.

Как сообщало ИА REGNUM, во втором квартале 2018 года Xiaomi продемонстрировала взрывной рост продаж смартфонов в Индии, выйдя по объёму продаж на первое место. В третьем квартале Xiaomi уступила лидерство Oppo Realme.

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