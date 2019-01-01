Игровой смартфон Sony заменит портативные консоли

Токио, , 10:52 — REGNUM Японская компания Sony разрабатывает игровой смартфон Xperia Play 2, который должен заменить портативные консоли. Об этом сообщает Igeekphone.

В сентябре 2018 года вице-президент Sony Хироюки Ода сообщил, что в 2019 году компания прекратит производство портативных игровых консолей PlayStation Vita. Тогда же он отметил, что компания не планирует выпуск других портативных консолей.

Сейчас стало известно, что компания работает над игровым смартфоном Sony Xperia Play 2, который должен будет занять нишу портативных игровых устройств.

Смартфон Sony Xperia Play 2 будет обладать выдвижной панелью с игровым контроллером. Аппарат будет выпускаться на основе чипа Snapdragon 855 от Qualcomm. Оперативная память устройства составит 8 ГБ, постоянная — 128 или 256 ГБ, в зависимости от комплектации.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре аналитики NPD Mat Piscatella спрогнозировали, что в 2019 году игровая консоль Xbox от Microsoft обойдёт по продажам консоль PlayStation 5 от Sony.