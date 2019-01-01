Компания Oppo представила собственного голосового помощника

Пекин, , 10:25 — REGNUM Вице-президент китайской компании Oppo Ву Хенг объявил о запуске голосового помощника Breeno на ежегодной конференции компании. Об этом сообщает GizChina.

Oppo является одним из крупнейших производителей смартфонов в Китае. Сейчас компания активно занимается развитием технологий искусственного интеллекта и интернета вещей. Одним из результатов этой работы стал выпуск собственного голосового ассистента.

Breeno может зачитывать информацию с экрана, распознавать голосовые запросы и работать в режиме навигатора. Ву Хенг отметил, что компания рассчитывает на то, что голосовой помощник Breeno будет использоваться не только на смартфонах Oppo, но и на аппаратах других производителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2018 года компания «Яндекс» представила смартфон, оснащённый голосовым помощником «Алиса».