Хакеры обошли биометрическую аутентификацию по рисунку вен ладони

Лейпциг, Германия, , 08:51 — REGNUM Технологию, позволяющую обойти системы биометрической аутентификации на основе рисунка вен ладони, представили специалисты по безопасности на конференции Chaos Communication Congress в Лейпциге. Об этом сообщает Motherboard.

Аутентификация по рисунку вен ладони является одним из способов биометрической защиты. Этот способ считается более надёжным, чем системы, основанные на распознавании отпечатков пальцев или сканировании формы лица человека.

Ян Крисслер и Джулиан Альбрехт выявили уязвимость в этой технологии защиты. Они использовали зеркальную камеру со снятым инфракрасным фильтром для того, чтобы получить снимки ладоней с рисунком вен под кожей. На основе снимков эксперты сделали восковые модели рук, которые распознавались системой защиты как настоящие. Специалисты по безопасности отметили, что снимки для изготовления моделей рук можно сделать на расстоянии до пяти метров, что делает возможным использование этой технологии злоумышленниками.

Крисслер и Альбрехт направили результаты своего опыта компаниям Hitachi и Fujitsu, производящим системы защиты, основанные на этой технологии.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в южнокорейской компании Hyundai сообщили о работе над датчиками отпечатков пальцев, которые заменят замки на дверях автомобилей.