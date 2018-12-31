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Hyundai заменит дверные замки на датчики отпечатков пальцев — СМИ

Техника

Ожидается, что первые автомобили с новой системой защиты будут выпущены в 2019 году

Hyundai заменит дверные замки на датчики отпечатков пальцев — СМИ
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Сканер отпечатка палцев

Сеул, 31 декабря 2018, 14:19 — REGNUM  Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai разрабатывает датчики отпечатков пальцев, которые заменят дверные замки. Об этом сообщает New Atlas.

Датчики отпечатков пальцев будут располагаться на дверных замках и на кнопке запуска на приборной панели. Каждому зарегистрированному отпечатку будет соответствовать свой личный профиль, включая расположение автомобильных зеркал, температуру кабины, регулировку руля и так далее.

Вероятность ошибочного распознавания отпечатков пальцев составляет 1 к 50 тыс.

Ожидается, что первыми автомобилями Hyundai, оснащёнными датчиками отпечатков пальцев, станут кроссоверы Santa Fe 2019 года выпуска.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года завод «Автотор» в Калининграде запустил производство кроссоверов Hyundai Santa Fe в четырёх комплектациях.

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