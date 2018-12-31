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В Кемерово ввели льготу на транспортный налог для многодетных семей

Техника

Поправки в закон начнут действовать с 2019 года

В Кемерово ввели льготу на транспортный налог для многодетных семей
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Кемерово, 31 декабря 2018, 14:16 — REGNUM  Депутаты из Кузбасса ввели льготу на транспортный налог для многодетных семей с мощными автомобилями, сообщает 31 декабря портал ВашГород.ру.

Ранее действующий местный закон предполагал скидки на одну машину мощностью до 150 лошадиных сил (л.с.), однако депутаты посчитали, что раз семья большая, то и автомобиль ей необходим мощнее и потому теперь данная льгота будет действовать для автомобилей до 200 л.с.

Также эту льготу смогут получить усыновители, опекуны, приёмные родители и попечители детей-инвалидов. Поправки в закон начнут действовать с 2019 года.

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Налоговые льготы
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