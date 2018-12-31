Samsung запатентовала складной беспилотник

Сеул, , 13:51 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung запатентовала складной беспилотный малый летальный аппарат, который будет управляться со смартфона. Об этом сообщает Gadgets Now.

Новый патент Samsung включает конструкцию складного корпуса, схему беспроводной связи и навигационную схему. Согласно опубликованной схеме, лопасти беспилотника будут съёмными, а «плечи» после отсоединения лопастей смогут убираться в корпус.

Эксперты предполагают, что такие беспилотники будут выпускаться в качестве развлекательного аксессуара для смартфонов Galaxy.

Отметим, в 2018 году управление по патентам и товарным знакам США зарегистрировало пять патентов компании Samsung, касающихся беспилотных летательных аппаратов.