Понедельник, 31 Декабря 2018 года
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Samsung запатентовала складной беспилотник

Техника

Эксперты предполагают, что такие беспилотники будут выпускаться в качестве развлекательного аксессуара для смартфонов Galaxy

Samsung запатентовала складной беспилотник
Иллюстрация: Samsung.com
Складной дрон

Сеул, 31 декабря 2018, 13:51 — REGNUM  Южнокорейская компания Samsung запатентовала складной беспилотный малый летальный аппарат, который будет управляться со смартфона. Об этом сообщает Gadgets Now.

Новый патент Samsung включает конструкцию складного корпуса, схему беспроводной связи и навигационную схему. Согласно опубликованной схеме, лопасти беспилотника будут съёмными, а «плечи» после отсоединения лопастей смогут убираться в корпус.

Эксперты предполагают, что такие беспилотники будут выпускаться в качестве развлекательного аксессуара для смартфонов Galaxy.

Отметим, в 2018 году управление по патентам и товарным знакам США зарегистрировало пять патентов компании Samsung, касающихся беспилотных летательных аппаратов.

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Беспилотники
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