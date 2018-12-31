FeelReal представила маску виртуальной реальности

Вашингтон, , 13:30 — REGNUM Американская компания FeelReal представила мультисенсорную маску, которая дополнит видеосистемы виртуальной реальности тактильными ощущениями и запахами. Об этом сообщает New Atlas.

Маска FeelReal признана усилить эффект виртуальной реальности, создаваемый системами Oculus Rift, Samsung Gear VR, PlayStation VR и другими. В маску можно вставить 9 капсул, которые смогут распылять аромат, соответствующий конкретной виртуальной реальности. Общий каталог насчитывает 255 запахов, включая запах горящей резины, кофе, пороха и лаванды.

С помощью ультразвуковой ионизирующей системы и системы регулирования температуры маска может создать ощущения сильного ветра, водяного тумана или сухого воздуха пустыни.

FeelReal рассчитывает собрать необходимую сумму для производства первой партии масок на краудфандинговой платформе Kickstarter.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Сбербанк планирует открыть 6 кинотеатров виртуальной реальности. Эти кинотеатры будут представлять собой индивидуальные зрительские залы, оборудованные шлемами виртуальной реальности.