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Xiaomi сделает ставку на интернет-технологии

Техника

Xiaomi сосредоточится на развитии технологий искусственного интеллекта и интернета вещей

Пекин, 31 декабря 2018, 12:52 — REGNUM  Китайская компания Xiaomi сосредоточится на развитии технологий искусственного интеллекта и интернета вещей, заявил глава одного из подразделений компании Фан Диан. Об этом сообщает GizChina.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Xiaomi планирует открыть подразделения, которые займутся рынком недвижимости и авторынком. Фан Диан опроверг эти слухи, заявив, что приоритетным направлением для компании являются интернет-технологии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года Xiaomi подписала соглашение о сотрудничестве с компанией Meitu. Эта компания специализируется на производстве смартфонов, ориентированных на фотосъёмку и редактирование изображений. Эксперты считают, что сделка откроет Xiaomi доступ к технологиям искусственного интеллекта, которые используются в алгоритмах Meitu для обработки изображений.

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