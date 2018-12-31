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В Китае возобновили выпуск видеоигр после многомесячного запрета

Техника

Выдача лицензий была заморожена в марте 2018 года

В Китае возобновили выпуск видеоигр после многомесячного запрета
Компьютерные игры

Шанхай, Китай, 31 декабря 2018, 11:48 — REGNUM  Государственная администрация Китая по вопросам прессы, публикаций, радио, кино и телевидения возобновила выдачу лицензий на выпуск новых видеоигр на территории страны. Об этом сообщает Reuters.

В марте 2018 года в Китае началась реорганизация государственной структуры, предоставляющей лицензии на выпуск видеоигр. С 28 марта ни одна игровая студия не получила лицензии на выпуск новой игры на территории Китая.

Комиссия возобновила лицензирование новых видеоигр 29 декабря, когда к выпуску были одобрены 80 видеоигр.

Отметим, заморозка лицензирования видеоигр ударила по акциям китайских компаний. Так, в этот период стоимость компании Tencent упала на $150 млрд.

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