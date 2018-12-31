Американский банк тестирует карты с динамическим кодом CVV

Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Американский банк PNC совместно с платёжной системой Visa запустили пилотный проект по выпуску банковских карт с меняющимся проверочным кодом CVV. Об этом сообщает ArsTechnica.

Код CVV используется для проверки подлинности карт платёжной системы Visa. Схожие технологии используются и в других платёжных системах. Такие коды, записанные на банковской карте, используются, например, для подтверждения транзакций через интернет.

Мошенничество с использованием банковских карт является достаточно распространённым явлением, поэтому платёжные системы разрабатывают меры дополнительной защиты.

PNC выпустил тестовую серию банковский карт с динамическим номером CVV. Эти карты оснащены дисплеем с электронными чернилами, что позволяет периодически изменять защитный код.

Недостатком этой технологии является повышение стоимости банковской карты. Если обычные карты обходятся в $2−4, то стоимость карт с динамическим кодом составит около $15. Также срок службы таких карт не сможет превышать 4 лет. Именно на это время хватит заряда аккумулятора, обеспечивающего работу дисплея с электронными чернилами.

Как сообщало ИА REGNUM, декабрьский опрос Национального агентства финансовых исследований показал, что мобильным банком пользуется 34% граждан России.