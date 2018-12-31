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Microsoft подала патент на магниты для USB-разъёмов

Техника

Это нововведение должно упростить соединение USB вилки и порта

Microsoft подала патент на магниты для USB-разъёмов
USB разъемы

Вашингтон, 31 декабря 2018, 09:38 — REGNUM  Американская компания Microsoft зарегистрировала патент на магнитный разъём USB Type-C. Об этом сообщает Patently Apple.

Спецификации 24-контактных двухсторонних разъёмов USB Type-C были разработаны в 2014 году. USB Type-C заменяет разъёмы и кабели предыдущих стандартов USB.

Новый патент Microsoft предусматривает оснащение таких портов и вилок магнитами. Это нововведение должно упростить подключение USB-устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, концепт новых плацкартных вагонов РЖД, представленный в ноябре 2018 года, предполагает оснащение вагонов электрическими розетками и USB-разъемами для зарядки аккумуляторов мобильных устройств.

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