Microsoft подала патент на магниты для USB-разъёмов

Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Американская компания Microsoft зарегистрировала патент на магнитный разъём USB Type-C. Об этом сообщает Patently Apple.

Спецификации 24-контактных двухсторонних разъёмов USB Type-C были разработаны в 2014 году. USB Type-C заменяет разъёмы и кабели предыдущих стандартов USB.

Новый патент Microsoft предусматривает оснащение таких портов и вилок магнитами. Это нововведение должно упростить подключение USB-устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, концепт новых плацкартных вагонов РЖД, представленный в ноябре 2018 года, предполагает оснащение вагонов электрическими розетками и USB-разъемами для зарядки аккумуляторов мобильных устройств.