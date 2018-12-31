Понедельник, 31 Декабря 2018 года
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Tesla опубликовала видео ускоренного процесса сборки своей Model 3

Техника

Предприятие по сборке электрокаров Tesla Model 3 находится в калифорнийском городе Фримонт

Сакраменто, США, 31 декабря 2018, 09:27 — REGNUM  Компания Tesla разместила 30 декабря в интернете видео ускоренного процесса сборки своего электрокара Model 3.

На видео весь процесс сборки Model 3 показан за 49 секунд, однако при этом в него не вошел ряд технологических процессов, таких как сварка кузова, навеска кузовных панелей, грунтовка и окраска и ряд других.

Также на записи видно, что процесс сборки передней панели электрокара несколько ускорен по сравнению с обычными авто ввиду отсутствия некоторых приборов, а сама конструкция Model 3 проще в сравнении с обычными автомобилями.

Отметим, основная линия по производству Model 3 построена во Фримонте (США) и для выхода на запланированные показатели руководитель Tesla Илон Маск построил рядом ещё одну, размещенную в тентовом ангаре, что вызвало критику со стороны отдельных экспертов. Однако достичь запланированных цифр — это главное, чего добивался руководитель Tesla и теперь он озвучивает новые, более амбициозные цели.

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