В США разработали кулинарный 3D-принтер

Нью-Йорк, США, , 08:31 — REGNUM Сотрудники Колумбийского университета (Нью-Йорк, США) разработали принтер для приготовления еды технологией 3D-печати. Об этом сообщает 3DPrint.com.

Один из разработчиков Джонатан Блютингер назвал университетский проект «цифровой едой». Он рассказал, что перед приготовлением на принтере продукты измельчаются. Пища подвергается тепловой обработке непосредственно во время печати. Полученное блюдо может принимать любую заданную форму.

Создатели кулинарного 3D-принтера отметили, что в будущем для приготовления пищи будет достаточно загрузить ингредиенты и ввести код нужного блюда. Разработчики считают, что коммерчески успешный выпуск подобных устройств станет возможен через 5−10 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре в одном из парков Шанхая установили 14-метровый бетонный мост, изготовленный технологией 3D-печати.