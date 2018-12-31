«АвтоВАЗ» отказался от выпуска спортивной версии модели X-Ray

Тольятти, Самарская область, , 07:42 — REGNUM Тольяттинский автопроизводитель «АвтоВАЗ», входящий в состав концерна Renault-Nissan, решил отказаться от производства спортивной версии популярного хэтчбека X-Ray, сообщает 29 декабря «Авторевю».

Как сообщается, такое решение принято ввиду недостаточного рыночного потенциала для производства Lada X-Ray Sport, так как данная версия популярной модели, оснащенная 145-сильным двигателем, должна была стать самой дорогой в линейке.

Модель, впервые представленная в 2016 году как концепт-кар, должна была быть унифицирована с моделью Vesta Sport, чьи продажи должны стартовать в начале 2019 года.

Отметим, как сообщила 24 декабря пресс-служба «АвтоВАЗа» к 2026 году предприятие планирует выпустить восемь полностью новых моделей и обновить все девять, производимых в настоящее время.