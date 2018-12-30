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Спутник ГЛОНАСС вывели на внеплановое техобслуживание

Техника

Спутник «Глонасс-М» №736 выведен из состава группировки до 2 января

Москва, 30 декабря 2018, 16:01 — REGNUM  Спутник «Глонасс-М» №736 временно выведен из состава группировки спутников на техобслуживание 30 декабря, согласно составу группировки спутников ГЛОНАСС, опубликованному информационно-аналитическим центром координатно-временного и навигационного сообщения.

Компьютерный бюллетень центра управления ГЛОНАСС показывает, что спутник «Глонасс-М» №736 выведен из использования до 2 января по причине техобслуживания.

Ранее не сообщалось о планах по проведению технического обслуживания этого спутника.

Отметим, спутник «Глонасс-М» №736 был запущен 2 сентября 2010 года, 4 октября того же года он был введён в систему.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября 2018 года был проведён плановый перевод в резерв спутника «Глонасс-М» №716, запущенного в 2006 году.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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