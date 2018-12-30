В Android-мессенджере от Google появилась защита от спама

Маунтин-Вью, США, , 14:55 — REGNUM В приложении компании Google Android Messages для обмена сообщениями SMS/MMS/RCS на устройствах на базе операционной системы Android появилась функция защиты от спама. Об этом сообщает AndroidPolice.

Новое приложение обрабатывает SMS/MMS/RCS сообщения на серверах Google. Пользователи смогут заблокировать номер, с которого рассылается спам и отправить отчёт оператору связи.

Как сообщало ИА REGNUM, отчёт приложения Truecaller показал, что в 2018 году 24% вызовов, совершённых через это приложение, являлись спам-звонками.