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В Android-мессенджере от Google появилась защита от спама

Техника

В Android Messages появилась функция сортировки сообщений

Маунтин-Вью, США, 30 декабря 2018, 14:55 — REGNUM  В приложении компании Google Android Messages для обмена сообщениями SMS/MMS/RCS на устройствах на базе операционной системы Android появилась функция защиты от спама. Об этом сообщает AndroidPolice.

Новое приложение обрабатывает SMS/MMS/RCS сообщения на серверах Google. Пользователи смогут заблокировать номер, с которого рассылается спам и отправить отчёт оператору связи.

Как сообщало ИА REGNUM, отчёт приложения Truecaller показал, что в 2018 году 24% вызовов, совершённых через это приложение, являлись спам-звонками.

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