Кроссовер и электромобиль компании Dorsen запущены в серийное производство

Пекин, , 14:01 — REGNUM Китайская компания Dorsen запускает в серийное производство кроссовер G60S и электрокар E20 на основе моделей Zotye с 2019 года, сообщает 30 декабря «Авторевю».

Кроссовер G60S создан на базе модели Zotye Domy X5 образца 2015 года. Однако кузов нового автомобиля практически полностью изменен и от донора осталась только платформа, оснащенная независимой подвеской, и часть агрегатов.

На панельной доске автомобиля расположено два дисплей диагональю 12,3 дюйма, один для медиасистемы, второй — для показаний приборов. Среди опций доступны камеры кругового обзора, кожаный салон, панорамная крыша, электропривод передних сидений, светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль с системой удержания в полосе и многое другое. Модель оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил и шестиступенчатой механической трансмиссией или восьмиступенчатой автоматической.

Другая новинка — мини-электрокар E20 построен на базе свежей модели Zotye Domy Zema и внешне они идентичны, однако фактически электромобиль от Dorsen будет оснащен богаче. Даже в стандартной комплектации она будет иметь восьмидюймовый дисплей для приборов, кондиционер, медиасистему и «кожаный» салон. Среди опций есть также камера заднего вида и система доступа без ключа.

Dorsen Е20 имеет две версии разница которых заключается в том, что первая работает при напряжении 144 вольт выдает мощность в 54 л.с. при 330 км пробега на одном заряде, в то время как вторая имеет напряжение в 336 вольт и мощность 68 л.с. при 250 км пробега на одном заряде.

Цены на новинки пока не определены, однако известно, что Е20 выйдет на рынок уже в январе 2019 года, а G60S в конце первого квартала 2019 года.