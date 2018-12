В Китае представили платформу для машинного создания видео-новостей

Чэнду, Китай, , 12:49 — REGNUM Платформу на основе технологий искусственного интеллекта, способную генерировать видеоролики в автоматическом режиме, представили китайское информационное агентство Синьхуа и компания Alibaba на конференции в Чэнду. Об этом сообщает China Daily.

Платформа разработана предприятием Xinhua Zhiyun Technology, основанным агентством Синьхуа и компанией Alibaba. Приложение используется для создания новостных видеороликов по нескольким шаблонам, включающим политику, чрезвычайные ситуации, спорт, моду и развлечения.

Программа не только генерирует видео по предоставленному материалу, но и сама отслеживает актуальную информацию о пожарах, землетрясениях и других чрезвычайных ситуациях.

Представитель Alibaba Шао Сяофэн отметил, что использование прогрессивных технологий позволит журналистам и редакторам уделять меньше времени рутинной работе, сосредоточившись на тех проблемах, которые не могут быть освещены машинами.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в голосовом помощнике Google Assistant появилась функция подборки аудио-новостей по интересующим темам. Для запуска приложения компания Google подписала соглашения о сотрудничестве с The Associated Press, South China Morning Post, The Hollywood Reporter и другими англоязычными агентствами. Сейчас эта функция работает в тестовом режиме в США.