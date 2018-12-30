Samsung запатентовала дисплей для смартфонов на пластиковой подложке

Сеул, , 12:22 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung получила патент на технологию изготовления жидкокристаллического дисплея для мобильных устройств на пластиковой подложке. Об этом сообщает GizChina.

Замена обычной стеклянной подложки на пластиковую существенно уменьшит хрупкость дисплеев. Также использование этой технологии позволит производить не только плоские ЖК-дисплеи, но и искривлённые экраны.

Эксперты считают, что новая технология будет использоваться при производстве смартфонов среднего класса.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре американская компания Apple подала заявку на регистрацию патента с описанием гнущихся смартфонов.