Компания Denso реогранизует свою структуру для электрокаров и беспилотников

Токио, , 12:15 — REGNUM Японская компания Densо проведет реорганизацию своей структуры с 1 января 2019 года, сообщает 30 декабря портал Car.ru.

По данным портала, Denso планирует значительно усилить за счет вливания новых кадров свои подразделения, которые занимаются разработкой силовых агрегатов для электрокаров и системами беспилотного управления транспортными средствами. Такое изменение, по мнению руководства компании, назрело ввиду того что в автомобилестроении приоритеты сдвигаются в сторону все большей электрификации и внедрения беспилотных систем управления.

Кроме этого Denso создаст два дочерних предприятия J-QuaD Dynamics и BluE Nexus. Первое будет заниматься созданием систем беспилотного вождения, а вторая — разрабатывать и внедрять силовые модули для полностью электрических и гибридных моделей.

Компанией планируется потратить на эти изменения 100 миллионов йен.