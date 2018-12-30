Джереми Кларксон назвал 5 лучших автомобилей 2018 года

Лондон, , 11:42 — REGNUM Популярный ведущий самой известной телепередачи об автомобилях «The Grand Tour» Джереми Кларксон, назвал 5 лучших, по его мнению, автомобилей, которые были выпущены в 2018 года. Соответственную заметку он выпустил 30 декабря в своем блоге.

Кларксон провел тест-драйв 28 автомобилей и выбрал 5 лучших из них. Победителем, по мнению телеведущего, является Lamborghini Huracan Performante, про которую Кларксон заявил, что это «зверь», издающий «звуки формирования вселенной».

На втором месте в рейтинге Кларксона купе Porsche 911 GT2 RS, при этом он не является поклонником немецкого бренда.

Третье место британский телеведущий отдал модели Alpina B5 с 600-сильным двигателем, про который Кларксон заявил, что этот автомобиль обладает практически идеальной управляемостью.

На четвертом и пятом месте телеведущий поставил модели Aston Martin Vantage и Bentley Continental GT и в них он отметил в первую очередь отличный дизайн и внутреннее убранство.

Отметим, Джереми Кларксон долгое время являлся ведущим популярнейшего автомобильного телешоу на ВВС «Top Gear», после увольнения откуда в 2015 году создал свое шоу «The Grand Tour», являющемуся известнейшим в мире.