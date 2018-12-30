В Австралии запустили автоматизированную железнодорожную сеть

Перт, Австралия, , 11:40 — REGNUM Горно-металлургическая компания Rio Tinto Group запустила автоматизированную железнодорожную сеть с 200 локомотивами в Австралии. Об этом сообщает Sydney Morning Herald.

Железнодорожная сеть протяжённостью 1700 км связывает 16 железнорудных шахт с четырьмя грузовыми терминалами. Транспортировку руды обеспечивают около 200 локомотивов. Движение железнодорожных составов полностью автоматизировано, дистанционный контроль осуществляется из центра управления в городе Перт.

Отметим, компания Rio Tinto Group получила разрешение на создание автономной сети от национального регулятора железнодорожных перевозок в мае 2018 года. Таким образом, развёртывание автономной системы заняло всего 8 месяцев.