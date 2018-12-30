Браузер от Microsoft оказался самым энергоэффективным

Вашингтон, , 11:25 — REGNUM Браузер Microsoft Edge показал лучшие результаты в тестах на энергоэффективность, проведённых специалистами Microsoft. Об этом сообщает Thurrott.

В Microsoft провели эксперимент по выявлению самого энергоэффективного браузера. Специалисты использовали разные браузеры для потоковой передачи видео HTML5 в полноэкранном режиме на одинаковых ноутбуках.

Лучшие результаты показали следующие браузеры: ноутбук с Microsoft Edge проработал 16 часов, с Google Chrome — 13. Батареи ноутбука, транслирующего через браузер Firefox, хватило на 8 часов 16 минут.

Отметим, браузер Microsoft Edge разрабатывается компанией Microsoft для замены браузера Internet Explorer. Впервые новый браузер был включён в комплектацию операционной системы Windows 10.