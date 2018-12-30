Самарские двигатели обеспечили 15 космических пусков в 2018 году

Самара, , 10:48 — REGNUM 15 пусков ракет-носителей семейства «Союз» в 2018 году проводилось с использованием ракетных двигателей производства самарского предприятия ПАО «Кузнецов», входящего в Объединённую двигателестроительную корпорацию (ОДК). Об этом сообщает пресс-служба ОДК.

Ракетные двигатели РД-107А/108А использовались в ракетах I и II ступеней в составе ракет-носителей «Союз-СТ-А», «Союз-СТ-Б», «Союз-ФГ», «Союз-2−1а» и «Союз-2−1б». Общее количество пусков с использованием этих двигателей в 2018 году составило 14.

При запуске ракеты-носителя «Союз-2−1в» использовался ещё один двигатель самарского производства — НК-33А.

Двигатели РД-107/РД-108 были сконструированы в 50-х годах прошлого века в «НПО Энергомаш им. В.П. Глушко». В настоящее время серийное производство этих двигателей производится на ПАО «Кузнецов» под авторским надзором «НПО Энергомаш».

Двигатель НК-33 был разработан СНТК им. Н. Д. Кузнецова. Часть этих двигателей изготавливается по коммерческому заказу для США.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подтвердил, что двигатели НК-33 поставляются за цену примерно равную $10 млн.