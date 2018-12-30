Компания создателя Android свернула производство смартфонов

Пало-Альто, США, , 09:37 — REGNUM Компания Essential Products, основанная создателем операционной системы Android Энди Рубином, сняла с производства смартфон Essential Phone. Об этом сообщает GizChina.

Essential Phone или Essential PH-1 был представлен в мае 2017 года. Устройство обладало высокими техническими характеристиками, поэтому ожидалось, что оно сможет составить конкуренцию флагманам ведущих производителей. Однако Essential PH-1 подвергся критике из-за недостатков видеокамеры и программного обеспечения и не смог закрепиться на рынке.

GizChina отмечает, что сейчас в Essential Products работают над устройствами, связанными с навигацией и технологиями искусственного интеллекта, поэтому Essential PH-2 не появится в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре компания Google заявила о прекращении поддержки операционной системы Android версии 4.0.