В Китае выпущен новый электрофургон для города

Пекин, , 08:59 — REGNUM Китайская компания Maxus свой новый полностью электрический городской фургон Datong EV30, сообщает 30 декабря портал Car.ru.

По данным портала, новый электрофургон создан на платформе нового типа, которая была разработана для использования электродвигателя. В конструкции нового фургона использовано большое количество легких сплавов и алюминия. Двигатель расположен у переднеприводной новинки спереди, а аккумуляторы — под полом. Технические характеристики двигателя не сообщаются.

Также у нового фургона, выполненного в полукаптоной компоновке, максимально широкий задний проем, который должен упростить процедуру погрузки-разгрузки и сдвижная боковая дверь.

На данный момент новинка имеет запас хода в 300 км на одном заряде аккумулятора, в дальнейшем Maxus планирует к выпуску версию с удлиненным кузовом и большим запасом хода.