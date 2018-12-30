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Samsung запатентовала телевизор с гибким экраном

Техника

Экран телевизора будет изготавливаться по технологии органических светодиодов (OLED)

Samsung запатентовала телевизор с гибким экраном
David Berkowitz
Samsung

Сеул, 30 декабря 2018, 08:22 — REGNUM  Южнокорейская компания Samsung запатентовала гибкий телевизор, который можно свернуть в рулон. Об этом сообщает LetsGoDigital.

Патент южнокорейской компании был зарегистрирован в ведомстве США по патентам и товарным знакам. Устройство напоминает экран проектора, который может быть свернут в компактный рулон.

Экран телевизора будет изготавливаться по технологии органических светодиодов (OLED). Такие экраны, в отличие от плазменных и жидкокристаллических дисплеев, могут крепиться на гибкой подложке.

Отметим, на выставке CES 2018 прототип похожего устройства представила компания LG. Запуск производства коммерческих гибких телевизоров LG запланирован на 2019 год.

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