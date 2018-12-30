В 2019 году российская армия получит новейшие ЗРК «Витязь»

Москва, , 07:26 — REGNUM В новом, 2019 году, воздушно-космические силы Российской Федерации впервые получат зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь», а также порядка десяти комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и С-400. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

ЗРС С-350 приходит на смену комплексу ЗРС С-300ПС. Новые комплексы представляют собой самоходную пусковую установку, которая работает совместно с всеракурсным радаром с электронным сканированием пространства, а также командным пунктом на базе шасси специального автомобиля БАЗ. В боекомплект С-350 входят ракеты средней и малой дальности, которые, в том числе, используются на зенитно-ракетных комплексах С-400.

Кроме того, в 2019 году воздушно-космические силы России получат два полковых комплекса зенитных ракетных систем С-400. При этом в уходящем 2018 году новые ЗРС С-400 и комплексы «Панцирь-С» были поставлены в подразделения противовоздушной обороны вооруженных сил России. В частности, речь идёт о подразделениях, дислоцированных в Арктике, Ленинградской и Калининградской областях, Хабаровском крае и Крыму.

Подразделения ПВО ВС России в 2018 году провели множество учений, в ходе которых были совершены пуски более 500 ракет.