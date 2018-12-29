Суда Северной Кореи не прошли проверку безопасности — СМИ

Пхеньян, , 10:03 — REGNUM Северная Корея не прошла проверку безопасности судов в этом году, сообщает американская международная общественная радиокомпания «Голос Америки».

Согласно сообщению, Комитет по Государственному портовому контролю в Азиатско-Тихоокеанском регионе провел проверку безопасности 121 судна Северной Кореи и обнаружил на всех дефекты.

Так, грузовое судно E. Morning имело нарушения по 66 пунктам и было признано самым дефектным судном КНДР, кроме того на 35 суднах было обнаружено менее 5 дефектов.

Радиокомпания отмечает, что корабли Северной Кореи в течение трех лет, начиная с 2016 года, являются изношенными на 100%.