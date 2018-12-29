Глава минобороны Украины рассказал о разработках нового вооружения

Киев, , 09:11 — REGNUM Украинские конструкторы займутся разработкой мобильного противокорабельного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины со ссылкой на слова главы ведомства Степана Полторака.

По его словам, на Украине разрабатывается не только «показывающая очень хорошие характеристики» противокорабельная ракета «Нептун», но и в перспективе будет создан противокорабельный комплекс, который «должен быть мобильным, чтобы была возможность манёвра».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинская армия получит за время военного положения более 300 единиц техники.

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