National Interest оценил «смертоносный» Ту-22М3М

Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Современная стратегия, применяемая в России для модернизации военно-воздушного флота, направленная на улучшение характеристик самолетов советской эпохи, даёт свои плоды. Одним из успешных результатов такой стратегии является российский бомбардировщик Ту-22М3М (по классификации НАТО — Backfire) — модернизированная версия советского Ту-22. Об этом пишет National Interest.

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Напомним, первый полёт стратегического бомбардировщика Ту-22М3М, в ходе которого было протестировано новое цифровое радиоэлектронное оборудование, состоялся на днях в Казани. В серийное производство эти самолёты поступят уже в 2019 году. Как отмечает издание, самолёты, которые от старых Ту-22 сохранили только внешний дизайн, по своим характеристикам станут современной «смертоносной» машиной.

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Одним из важных изменений Ту-22М3М является его расширенный набор вооружения, в частности, вместо устаревших Х-22 самолёты оснастят новыми противокорабельными ракетами Х-32, которые имеют не только большую дальность, но и дополнительную защиту от помех. Кроме того, на бомбардировщик будет установлена абсолютно новая система авионики.

Автор статьи отмечает, что российская стратегия модернизации военно-воздушного флота распространится и на другие самолёты — от разведывательного самолёта А-50У до бомбардировщика Ту-160М2.

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«Такой подход отражает уверенность России в актуальности конструкций самолётов советской эпохи, и эта ставка может ускорить циклы разработки и сэкономить затраты», — — отмечает эксперт издания Марк Эпископос.

Как сообщало ИА REGNUM, дальний многорежимный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 был создан в СССР и принят на вооружение Советской армии в 1989 году. Самолёт предназначен для нанесения ракетных и бомбовых ударов по наземным и морским целям с разных высот, включая малые. Модернизация самолёта до версии Ту-22М3М была направлена на расширение боевого потенциала и увеличение дальности действия.

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