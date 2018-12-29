В Уганде изобрели мобильное приложение для выявления малярии

Кампала, , 08:47 — REGNUM Первая лаборатория искусственного интеллекта (Al lab) в университете Макерере в Уганде изобрела метод диагностики малярии через мобильный телефон. Об этом сообщает CNN Africa.

«У операторов микроскопа часто перенапрягаются глаза», — говорит Марта Накая, опытный лаборант.

Лаборант должен просматривать до 25 образцов в день, но недостаток специалистов увеличивает это количество в 4 раза, что вызывает напряжение глаз и влияет на возможность верно интерпретировать результаты.

Новая программа учится распознавать главные признаки малярии, основываясь на том, что она уже считывала на других изображениях. Алгоритм распознает основных паразитов, вызывающих малярию.

Сейчас приложение будут тестировать в некоторых больницах Кампалы, однако главные трудности могут начаться, когда технологию будут тестировать в сельской местности.

Накая заявляет, что она верит в развитие технологических решений для местных проблем.

«Силиконовая Долина развивает технологии, которые подходят для ее среды, мы хотим искать решения для наших условий», — говорит Накая.