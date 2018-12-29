Третий по счету китайский лайнер C919 осуществил первый испытательный полет

Шанхай, Китай, , 06:31 — REGNUM Третий прототип китайского узкофюзеляжного среднемагистрального реактивного авиалайнера C919 успешно осуществил свой первый полет после приземления в Шанхайском международном аэропорту Пудун, сообщает 28 декабря агентство Синьхуа.

Китайский лайнер поднялся в воздух примерно в 11:00 по местному времени 28 декабря и провел в воздухе один час и тридцать восемь минут. После своего первого полёта прототип пройдет ряд испытательных полетов в городе Сиань на северо-западе Китая, где будет сделан упор на проверку набора скорости самолетом, его загрузку, управляемость и общую производительность.

Напомним, что первый и второй самолеты C919 совершили свои первые полеты в мае и декабре 2017 года соответственно. В настоящее время они проходят целый ряд испытаний в различных аэропортах Китая. Еще три самолета были произведены и совершат свои тестовые полеты в 2019 году.

Самолет является первым узкофюзеляжным среднемагистральным лайнером полностью китайского производства. Дальность полета лайнер составляет 4075 км и он позиционируется в качестве прямого конкурента европейского Airbus 320 и американского Boeing 737 нового поколения.

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