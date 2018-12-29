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В центральном Китае были успешно испытаны беспилотные «умные» автобусы

Техника

Протяженность линии составляет 7,8 км, она насчитывает 22 станции в Новом районе Сянцзян

Чанша, Китай, 29 декабря 2018, 06:10 — REGNUM  Первые «умные» автобусы были выпущены на дорогу в тестовом режиме в городе Чанша, столице центральной китайской провинции Хунань, сообщает 28 декабря агентство Синьхуа.

Протяженность линии составляет 7,8 км, она насчитывает 22 станции в Новом районе Сянцзян. Во время тестовых испытаний на дорогу было выпущено четыре «умных» автобуса, которые успешно прошли весь маршрут, останавливаясь на светофорах, осуществляя повороты и остановки в положенных местах. Один из автобусов уже успешно завершил весь цикл 28 декабря без водителя.

Как отмечает издание, руководство Нового района Сянцзян ставит перед собой задачу создать демонстрационные маршруты с беспилотными автобусами, которые затем смогут быть расширены на другие города по всему Китаю.

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