В бедных горных районах на севере Китая открылась автомагистраль

Шицзячжуан, Китай, , 05:40 — REGNUM В китайской провинции Хэбэй была запущена в эксплуатацию горная автомагистраль, сообщает 28 декабря агентство Синьхуа.

Автомагистраль расположена в горах Тайхан и связывает провинцию Хэбэй с Пекином. Ее протяженность оставляет 650 км. Она проходит также через соседние провинции Шаньси и Хэнань. Благодаря ей в общей сложности 7,4 млн человек, живущих в горной местности, получили новые транспортные возможности.

Автомагистраль призвана помочь подстегнуть развитие горных и самых бедных районов провинции Хэбэй, стимулировать развитие туризма, сельского хозяйства и санаторных услуг, отметили в транспортном департаменте провинции.

Тайханская горная автомагистраль является важной честью интегрального транспортного проекта треугольника Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй.

Как сообщало ИА REGNUM, в планах властей китайской провинции Гуйчжоу в ближайшую пятилетку вложить более 500 млн юаней ($75,6 млрд) в строительство скоростных магистралей.

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