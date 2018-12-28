Первый полет модернизированного ракетоносца Ту-22М3М. Видео

Москва, , 20:32 — REGNUM Видеозапись первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М опубликована в Сети «Объединенной авиастроительной корпорацией» (ОАК) 28 декабря.

В ходе первого полета обновленного боевого самолета, состоявшегося в Казани, тестировалось новое цифровое радиоэлектронное оборудование, вооружения бомбардировщик не нёс.

Как сообщало ИА REGNUM, дальний многорежимный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 был создан в СССР и принят на вооружение Советской армии в 1989 году. Самолет предназначен для нанесения ракетных и бомбовых ударов по наземным и морским целям с разных высот, включая малые.

Модернизация самолета до версии Ту-22М3М была направлена на расширение боевого потенциала и увеличение дальности действия.

На данный момент в комплекс вооружения Ту-22М3М входят свободнопадающие и управляемые авиабомбы, а также управляемые ракеты.

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