Военно-морской флот Польши будет усилен тремя фрегатами

Варшава, , 18:23 — REGNUM В Польше принято решение пополнить свои военно-морские силы тремя новейшими фрегатами, сообщает 28 декабря интернет-портал portalstoczniowy.pl.

Речь идет о реанимации программы строительства боевых кораблей Miecznik, при этом вместо изначально предусмотренных программой корветов решено строить более крупные корабли — многоцелевые фрегаты. Корабли этого класса лучше приспособлены для борьбы с надводным, подводным и воздушным противником.

Уточняется, что реализацией программы будет заниматься ведущая польская оборонная компания PGZ. По предварительной информации, часть работ планируется заказать польским фирмам, а часть достанется иностранным «партнерам».

По мнению польских СМИ, это свидетельствует о том, что новые польские фрегаты будут строиться по иностранному проекту.

Портал сообщает, что каждый из трех фрегатов должен обойтись госбюджету не дороже 2,5 млрд злотых, однако уже заявлено, что общий перерасход средств на постройку трех фрегатов не должен выйти за рамки 12 млрд злотых.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент военно-морской флот Польши располагает двумя фрегатами типа «Оливер Хазард Перри», переданными полякам Вашингтоном более 15 лет назад.

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