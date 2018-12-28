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С палубы «Адмирала Кузнецова» полностью убрали упавший кран плавучего дока

Техника

Авария с затоплением плавучего дока ПД-50, произошедшая 30 октября, нанесла авианесущему крейсеру 52 повреждения стоимостью в 70 млн. рублей

С палубы «Адмирала Кузнецова» полностью убрали упавший кран плавучего дока
Иван Шилов © ИА REGNUM
Крейсер «Адмирал Кузнецов»

Росляково, Мурманская область, 28 декабря 2018, 17:14 — REGNUM  Закончены работы по удалению с палубы авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» упавшего на нее в октябре крана ремонтного плавучего дока ПД-50, сообщает 28 декабря РИА Новости со ссылкой на пресс-службу 82-го судоремонтного завода «Звездочка».

По информации агентства, ремонтные работы на авианесущем крейсере, находящемся за 82-м ремзаводе, идут без нарушений графика.

«Судоремонтный завод закончил накануне операцию по удалению с палубы авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» упавшего крана. Работы по ремонту идут в заданном графике», — цитирует агентство слова руководителя пресс-службы предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября на заводе «Звездочка» неожиданно ушел под воду уникальный плавучий док ПД-50 площадью 23 тыс. кв. метров. При этом с дока на палубу авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» упал кран, повредивший палубу и корпус корабля.

Авианесущему крейсеру было нанесено 52 повреждения, стоимость ремонта которых оценивается в 70 млн. рублей.

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