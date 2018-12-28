Успешные испытания комплекса «Авангард» были уже третьими по счету

Москва, , 16:28 — REGNUM Недавние испытания российского гиперзвукового комплекса «Авангард» являлись уже третьими по счету, заявил 28 декабря замглавы правительства РФ Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Юрия Борисова, испытательный запуск «Авангарда» по целям на Камчатке, успешно осуществленный 26 декабря, стал третьим по счету.

При этом Юрий Борисов подчеркнул, что результаты всех трех испытаний подтвердили заявленные разработчиками «Авангарда» характеристики.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт на серийные поставки гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» Вооруженным силам России уже заключен. Юрий Борисов сообщил, что первый ракетный полк может быть укомплектован ими уже в 2019 году.

Напомним, гиперзвуковые маневрирующие блоки «Авангарда» идут к цели на скорости порядка 30 тыс. км/час, что практически полностью исключает их перехват как существующими, так и перспективными системами противоракетной обороны.

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