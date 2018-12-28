Стали известны сроки премьеры новой Skoda Octavia

Прага, , 15:22 — REGNUM Мировая премьера обновленной Skoda Octavia состоится в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте-на-Майне (Германия), сообщает 28 декабря Autoreview.

Отмечается, что модель вернется к дизайну передней части с двумя блок-фарами, тогда как «лицо с четырьмя глазами» уйдет в прошлое. Кроме того, позже ожидается гибридная версия с возможностью подзарядки батареи от розетки, также будет расширено оснащение авто.

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Новинка на европейском рынке появится в начале 2020 года, точные сроки появления автомобиля в России пока не объявлены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Skoda представила новый хэтчбек Scala. Автомобиль разработан на инновационной модульной платформе MQB от VW. По размерам он значительно больше Volkswagen Golf: длина — 4 362 мм, ширина — 1 793 мм, высота — 1 471 мм. Это позволило сделать салон просторным, а багажник вместительным — до 1 410 литров при сложенном заднем сиденье.

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